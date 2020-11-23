Чемпионом первого круга РПЛ стал ЦСКА, набравший 32 очка. С минимальным отставание от "армейцев" закончил этот отрезок чемпионата "Зенит"(31), расположившийся на 2-й строчке. Замкнул тройку лидеров "Спартак"(29), а 4-е еврокубковое место заняло московское "Динамо"(27).
Представляющие Россию в еврокубках "Локомотив"(24) и "Краснодар"(21) расположились в середине турнирной таблицы - на 8-й и 9-й позиции соответственно.
В зоне стыковых матчей закончили первый круг тульский "Арсенал"(13) и "Тамбов"(12), а к прямому вылету пока ближе всех "Ротор"(8) и "Уфа"(7).
Завершился первый круг чемпионата России сезона-2020/21
Были сыграны все матчи 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: РПЛ
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