Матч 15-го тура РПЛ против "Уфы" (2:1) Мирзов пропустил из-за травмы стопы.
В этой встречи "Химки" одержали вторую победу подряд в чемпионате и закончили первый круг на 12-м месте, набрав 15 очков. От зоны стыковых матчей подмосковный клуб оторвался на два очка.
Резиуан Мирзов играет в "Химках" на правах аренды. Принадлежит футболист московскому "Спартаку". Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
В "Химках" Мирзов провел пять матчей, в которых сумел забить три гола.
Источник: Чемпионат
Источник: Мирзов должен восстановиться к следующему матчу "Химок"
Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов должен будет вернуться в состав подмосковной команды к матчу с "Краснодаром".
Фото: "Чемпионат"
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