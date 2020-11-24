Депутат Милонов: я призываю к милосердию. Я не хочу, чтобы Широкова посадили в тюрьму

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил свою позицию по делу Романа Широкова и Никиты Данченкова.
Фото: РИА Новости
— Я призываю к милосердию. Я не хочу, чтобы его посадили в тюрьму. Я считаю, что человек способен исправиться, необязательно отправляясь за решетку. Никто не говорит, что человек невиновен. Это суд решает, — рассказал Милонов в интервью Sport24.

Ранее стало известно, что Милонов написал на Широкова положительную характеристику.

Напомним, инцидент с Широковым и Данченковым произошел в августе текущего года. Экс-футболист, выступавший за команду "Матч ТВ", возмутился действиями Данченкова, который судил ту игру. Арбитр не поставил возможный пенальти на Широкове, а затем показал ему красную карточку, за что Широков ударил Данченкова в лицо, а затем стал добивать ногами, когда тот упал.

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Теги: Широков Данченков
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