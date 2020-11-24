Депутат Милонов: я призываю к милосердию. Я не хочу, чтобы Широкова посадили в тюрьму

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил свою позицию по делу Романа Широкова и Никиты Данченкова.

Фото: РИА Новости