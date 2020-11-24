— Наш чемпионат зрители смотрят с гораздо большим интересом, чем любой западный. Рейтинг эль-класико не идет ни в какое сравнение с матчем "Зенит" — "Спартак", — цитирует Канделаки Sport24.
Прошедшее класико, которое состоялось в рамках 7-го тура Ла Лиги, "Матч ТВ" показывал в прямом эфире. Тоже самое касается и игры 10-го тура чемпионата России "Спартак" — "Зенит".
Канделаки: рейтинг эль-класико не идет ни в какое сравнение с матчем "Зенит" — "Спартак"
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала о рейтингах футбольных матчей.
Фото: Getty Images
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