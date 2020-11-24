— Были обещания и по финансированию команды, и по реконструкции стадиона. Все было сказано и говорилось нам прямым текстом. На деле же ничего этого нет. Думаю, что футбол в Тамбовской области не нужен, — цитирует футболиста Sport24.
Напомним, о проблемах с финансами в клубе стало известно уже давно. Сообщалось, что клуб может даже переехать в Краснодар, чтобы объединится с "Кубанью" для решения этих проблем.
30-летний Килин в текущем сезоне отыграл 11 матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.
Килин: думаю, что футбол в Тамбовской области не нужен
Полузащитник "Тамбова" Антон Килин прокомментировал финансовую ситуацию в команде.
Фото: ФК "Тамбов"
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