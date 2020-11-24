"В отношении судей Максима Матюнина и Антона Качанова и их бригад проводится служебная проверка, на время которой они отстранены от назначений на игры", – сообщили в пресс-службе РФС агентству ТАСС.
Следователи проверяют двух судей, которые могли участвовать в схеме организации договорных матчей – и зарабатывали, ставя на исход поединков, сообщает телеграм-канал "Baza".
По данным источника, Матюнин и Качанов подозреваются в участии договорных поединков сезона-2018/19.
РФС отстранил от работы двух арбитров, которые подозреваются в организации договорных матчей
РФС отстранил судей Максима Матюнина и Алексея Качанова и их бригады на время проведения служебной проверки.
Фото: fcska.ru
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