"Зенит" занял четвертое место в рейтинге самых дорогих составов вне топ-5 лиг

Портал Transfermarkt составил рейтинг стоимости составов клубов вне пятерки лучших европейских лиг.


Первое место в рейтинге заняла "Бенфика". Среди российских клубов лучшим стал "Зенит" - четвертая позиция. ЦСКА расположился на девятом месте, "Краснодар" - на 13-м, "Спартак" - 17-й и "Локомотив" на 28-й позиции.

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Теги: Зенит ЦСКА Краснодар Локомотив Спартак
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