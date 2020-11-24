Первое место в рейтинге заняла "Бенфика". Среди российских клубов лучшим стал "Зенит" - четвертая позиция. ЦСКА расположился на девятом месте, "Краснодар" - на 13-м, "Спартак" - 17-й и "Локомотив" на 28-й позиции.
"Зенит" занял четвертое место в рейтинге самых дорогих составов вне топ-5 лиг
Портал Transfermarkt составил рейтинг стоимости составов клубов вне пятерки лучших европейских лиг.
Первое место в рейтинге заняла "Бенфика". Среди российских клубов лучшим стал "Зенит" - четвертая позиция. ЦСКА расположился на девятом месте, "Краснодар" - на 13-м, "Спартак" - 17-й и "Локомотив" на 28-й позиции.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!