"Ребята о себе чересчур высокого мнения, а играть то не умеют. Наши теннисисты показывают высокие уровень, а футбольная сборная летит от сербов. Помню, я рыдал, когда "Спартак" проиграл "Нанту", а сейчас желание одно - убить всех хочется", - сказал Сафин.
В минувшем туре команда Доменико Тедеско на своем стадионе сыграла вничью с "Динамо" - 1:1.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место, набрав 29 очков. В следующем туре красно-белые на своем поле примут "Ротор". Встреча состоится 29 ноября и начнется в 19:00 мск.
По итогам прошлого сезона "Спартак" не попал в еврокубки.
Источник: "Матч ТВ"
"Ребята о себе чересчур высокого мнения, а играть не умеют". Сафин раскритиковал игроков "Спартака"
Бывший теннисист Марат Сафин прокомментировал последние результаты "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
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