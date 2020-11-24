"Дзюба, безусловно, один из лучших игроков "Зенита": последние два года он вносил огромный вклад в чемпионство нашей команды. Но я надеюсь, что наконец-то выйдет Малком: его покупали для того, чтобы он проявил себя в Лиге чемпионов, и я надеюсь, что его дебют в этом турнире состоится, и он проявит себя в ней", - цитирует Аршавина пресс-служба "Зенита".
Сегодня "Зенит" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с "Лацио". Матч в Риме начнется в 23:00 мск. Команда Сергея Семака занимает последнее место в группе, набрав одно очко.
В текущем сезоне РПЛ 32-летний Дзюба в составе "Зенита" провел 13 матчей и забил 7 мячей.
Аршавин назвал самого опасного игрока "Зенита"
Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин поделился своим мнением о самом опасном игроке в составе петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
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