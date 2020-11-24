Напомним, что Попов уже занимал пост спортивного директора "Спартака" с 2008 по 2016 год, а после его ухода соответствующая штатная единица была ликвидирована. Однако в московском клубе планируют ее возродить.
По информации источника, назначение 53-летнего специалиста лоббирует Зарема Салихова, супруга владельца красно-белых Леонида Федуна. Официально о возвращении Попова могут объявить уже в среду.
Источник: "Спорт-экспресс"
Источник: "Спартак" в среду объявит о назначении Попова на должность спортивного директора
Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Попов является одним из главных кандидатов на должность спортивного директора красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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