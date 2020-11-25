"Черчесов сказал, что врачи к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован. Ну что тут сделаешь. Скорее, претензии к врачам сборной, которые повели себя недостаточно профессионально", - сказал Федун.
Вчера во время интервью главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что был на связи по поводу травмы нападающего Александра Соболева.
После прибытия в "Спартак" Соболев был проперирован в Италии.
Источник: РБК
Федун - о травме Соболева: врачи сборной повели себя недостаточно профессионально
Президент "Спартака" Леонид Федун прокомментировал ситуацию с травмой нападающего Александра Соболева, с которой он вернулся из расположения сборной России.
Фото: ФК "Спартак"
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