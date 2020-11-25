Издание Twelth Man Times отмечает, что 29-летний хавбек не впечатлил своей игрой главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско. Сообщается, что красно-белые, скорее всего, не будут выкупать права на игрока по окончании аренды.
Напомним, что контракт Мозеса принадлежит "Челси".
В текущем сезоне РПЛ Мозес в составе "Спартака" провел 5 матчей и забил 1 мяч.
Источник: "Спартак" не будет выкупать Мозеса
Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес, скорее всего, не останется в московском клубе.
Фото: РПЛ
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