"Группа футболистов, которая была на встрече с губернатором, точно не выйдет на матч со "Спартаком". Видимо, состав будет разбавлен. Я еще с ними не разговаривал. Со своей стороны, я буду делать все, чтобы команда вышла", - сказал Худяков.
Ранее была информация, что игроки "Тамбова" не получали зарплату за сентябрь и октябрь. Также сообщалось, что клуб может сняться с чемпионата.
Поединок "Спартак" - "Тамбов" запланирован на 5 декабря.
В текущем сезоне РПЛ "Тамбов" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем туре тамбовская команда сыграет на выезде с "Уфой". Встреча состоится 29 ноября и начнется в 14:00 мск.
Источник: Sport24
Худяков: на игру со "Спартаком" не выйдут футболисты, которые встречались с губернатором
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о финансовых проблемах клуба.
Фото: РИА Новости
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