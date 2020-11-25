Худяков: на игру со "Спартаком" не выйдут футболисты, которые встречались с губернатором

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о финансовых проблемах клуба.
Фото: РИА Новости
"Группа футболистов, которая была на встрече с губернатором, точно не выйдет на матч со "Спартаком". Видимо, состав будет разбавлен. Я еще с ними не разговаривал. Со своей стороны, я буду делать все, чтобы команда вышла", - сказал Худяков.

Ранее была информация, что игроки "Тамбова" не получали зарплату за сентябрь и октябрь. Также сообщалось, что клуб может сняться с чемпионата.

Поединок "Спартак" - "Тамбов" запланирован на 5 декабря.

В текущем сезоне РПЛ "Тамбов" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем туре тамбовская команда сыграет на выезде с "Уфой". Встреча состоится 29 ноября и начнется в 14:00 мск.

Источник: Sport24

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Теги: Худяков Тамбов
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