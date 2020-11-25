"Наша цель - завоевать три очка. "Динамо" давно не выигрывало в Ростове, но давайте говорить об этой игре и отбросим статистику. Что касается стиля, который проповедует соперник, он мне очень нравится", - сказал Шварц.
Матч "Ростов" - "Динамо" состоится 28 ноября и начнется в 19:00 мск.
В текущем сезоне РПЛ команда Шварца занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.
Шварц стал главным тренером московской команды 14 октября этого года, сменив на этом посту Кирилла Новикова. Ранее немецкий специалист возглавлял "Майнц".
Источник: "Чемпионат"
Шварц: наша цель - завоевать три очка в Ростове
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Динамо"
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