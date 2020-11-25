Карпин — Басте: я приезжий везде с 15 лет, а кто вы? Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил рэперу Василию Вакуленко (Баста). View this post on Instagram A post shared by Valeri Karpin (@vgkarpin) Напомним, ранее Василий Вакуленко, он же Баста заявил, что у них с Карпиным был конфликт. Вакуленко отметил, что не ассоциирует Карпина ни с Ростовом-на-Дону, ни с одноименном клубом.51-летний Карпин возглавляет "Ростов" с 19 декабря 2017 года. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 17:00 Автор: Айнур Шаймарданов Теги: Ростов Карпин Нашли ошибку в статье? Напечатать (20) 80 1 2 3 4 5