"К сожалению, я не был знаком с Марадоной. Он был великим футболистом, одним из величайших. Это большая утрата. Жалко, когда уходят легенды.
Конечно, между Марадоной-футболистом и Марадоной вне футбола большая разница, но я надеюсь, что в памяти он останется как гениальный футболист", - передает слова Федуна "Р-Спорт".
Напомним, что причиной смерти Марадоны стала остановка сердца. Диего скончался в возрасте 60-и лет в своём доме в Буэнос-Айресе.
Федун: между Марадоной-игроком и Марадоной вне футбола большая разница, но в памяти он останется как гениальный футболист
Владелец "Спартака" Леонид Федун отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста и бывшего тренера национальной команды Диего Марадоны.
Фото: "Чемпионат"
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