Официально: Попов - спортивный директор "Спартака"

?? Официально: Дмитрий Попов – спортивный директор ФК «Спартак-Москва»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 26, 2020
Он уже занимал эту должность с сентября 2008 года до августа 2016-го.
Поздравляем Дмитрия Львовича с возвращением в «Спартак» и желаем успехов в работе!https://t.co/Y4n4l7QGA2
Напомним, что Попов уже занимал эту должность с сентября 2008 года до августа 2016 года.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 29 очков.
В ближайшем поединке красно-белых на своем стадионе примут "Ротор". Встреча состоится 29 ноября и начнется в 19:00 мск.