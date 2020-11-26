Официально: Попов - спортивный директор "Спартака"

?? Официально: Дмитрий Попов – спортивный директор ФК «Спартак-Москва»



Он уже занимал эту должность с сентября 2008 года до августа 2016-го.



Поздравляем Дмитрия Львовича с возвращением в «Спартак» и желаем успехов в работе!https://t.co/Y4n4l7QGA2 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 26, 2020

Напомним, что Попов уже занимал эту должность с сентября 2008 года до августа 2016 года.В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 29 очков.В ближайшем поединке красно-белых на своем стадионе примут "Ротор". Встреча состоится 29 ноября и начнется в 19:00 мск.