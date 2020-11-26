"Честно говоря, вообще не знаю, что пишут и обсуждают в медиа. Уже несколько дней не открывал никакие сайты - только с семьей на связи, и все. Я вообще СМИ практически не читаю, а уж сейчас после операции вообще мысли совершенно о другом", - сказал Соболев.
Ранее сообщалось, что 23-летний Соболев вернулся из сборной России в расположение "Спартака" с травмой колена. Позже руководство московского клуба осталось недовольно медперсоналом сборной России, который не смог принять правильное решение по состоянию игрока.
Несколько дней назад Соболев был прооперирован в Италии.
В текущем сезоне РПЛ нападающий в составе "Спартака" провел 12 матчей, в которых забил 5 мячей.
Источник: "СЭ"
Соболев рассказал о ситуации с травмой в сборной
Нападающий "Спартака" Александр Соболев прокомментировал свою травму в сборной России.
Фото: ФК "Спартак"
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