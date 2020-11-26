Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от остановки сердца.
В сборной Аргентины футболист провел 91 матч, забил 34 мяча и выиграл золото чемпионата мира-1986 и серебро ЧМ-1990.
Во время игровой карьеры Марадона защищал цвета "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселоны", "Наполи", "Севильи" и "Ньюэллс Олд Бойз".
Поединки 16-го тура РПЛ пройдут 28 и 29 ноября. Лидером чемпионата России является ЦСКА, который набрал 32 очка.
Источник: "СЭ"
Матчи 16 тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне
Матчи ближайшего тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о легендарном футболисте Диего Марадоне.
Фото: Getty Images
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