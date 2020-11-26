Сообщается, что тренеры и игроки были против публикации этого заявления, но Гинер принял другое решение.
Напомним, что во время интервью Черчесов выступил с критикой в адрес нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Ранее появилась информация, что РФС намерен уладить конфликт Черчесова с клубами РПЛ.
Источник: Metaratings.ru
Источник: Гинер лично писал заявление ЦСКА с критикой в адрес Черчесова
Президент ЦСКА Евгений Гинер был инициатором заявления клуба в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
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