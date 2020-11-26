Сообщается, что это может быть связано с приходом в "Спартак" Дмитрия Попова на должность спортивного директора клуба. Попов будет заниматься вопросами "Спартака", начиная от академии до трансферов первой команды.
Также отмечается, что в клубе остались недовольны итогами летнего трансферного окна, когда в "Спартак" пришли Виктор Мозес, Остон Урунов и Александр Кокорин.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 29 очков.
Источник: РБ-Спорт
Источник: Газизов может покинуть "Спартак" в ближайшее время
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов может уйти из московского клуба этой зимой.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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