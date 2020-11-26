"В России футбол более силовой, команды действуют в основном от обороны, "паркуют автобус". У игроков атаки нет такого пространства для креатива, голов тоже меньше. Соперники очень часто думают много, даже слишком много о защите своих ворот. Только о ней, ни о чем больше, их цель - не пропустить! Конечно, нападающим в таких условиях проявить себя нелегко", - приводит слова Эджуке пресс-служба "армейцев".
22-летний нигериец перешел в ЦСКА из "Херенвена" в прошлое трансферное окно. Контракт с Эджуке был подписан на четыре года. В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов в составе "Херенвена" провел 25 матчей и забил 9 мячей. Ранее он также выступал за норвежскую "Волеренгу".
В текущем сезоне РПЛ Эджуке в составе "армейцев" провел 10 матчей и забил 2 мяча. ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка.
Сегодня ЦСКА проведет матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы с "Фейеноордом". Начало встречи в 20:55 мск. "Армейцы" занимают последнее место в группе К, набрав два очка.
Эджуке: российские команды действуют в основном от обороны, "паркуют автобус"
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке оценил уровень чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА
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