"У Газизова была встреча с Поповым, были дальнейшие консультации. По итогам я бы сказал так – совершенно непонятно, зачем по факту спортивному директору Газизову нужен спортивный директор Попов. Селекцией, переговорами будет заниматься именно Попов.
Уход Газизова – вопрос времени. Вопрос – куда. Не факт, что это будет "Уфа". По факту ключевые решения будут принимать Леонид Федун, Зарема, Попов", - написал Егоров в своем телеграм-канале.
Сегодня, 26 ноября пресс-служба "Спартака" объявила о назначении Попова на пост спортивного директора клуба. Эту же должность специалист занимал с 2008 по 2016 год.
Напомним, что Газизов стал генеральным директором красно-белых 10 июля 2020 года. Ранее Шамиль занимал аналогичную должность в "Уфе", с которой достиг уровня еврокубков.
"Спартак" после 15-и туров имеет в своем активе 29 очков и занимает 3-е место в Российской Премьер-Лиге.
Источник: телеграм-канал "Футбольный Биги"
Журналист Егоров: уход Газизова – вопрос времени. Ключевые решения в "Спартаке" будут принимать Федун, Зарема и Попов
Журналист Сергей Егоров рассказал, как повлияет на руководство "Спартака" назначение Дмитрия Попова на должность спортивного директора.
Фото: ФК "Спартак"
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