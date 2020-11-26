Маммана: Марадона - самый легендарный футболист за всю историю футбола

Аргентинский защитник "Сочи" Эммануэль Маммана дал интервью, в котором прокомментировал смерть своего соотечественника легендарного футболиста Диего Марадоны.
Фото: Александр Мысякин/Чемпионат
Что ты чувствуешь после смерти Диего Марадоны?

- Конечно же, это огромная боль, когда уходит такой человек как Диего. Думаю, это самый легендарный футболист за всю историю футбола. Это большая печаль для всех аргентинцев, и для всего футбольного мира. Ведь он был не так стар, и никто не был готов к такой новости. Это такой удар. Но он останется в нашей памяти таким, какой он есть. Он оставил Аргентину на пике, мы будем помнить его за все хорошие моменты и за чемпионат мира, который он помог нам выиграть. Да, пусть он ушел, но мы никогда не забудем его, он навсегда останется в наших воспоминаниях.

Ты знал Диего лично? Каковы твои воспоминания о нем?

– Мне не довелось познакомиться с ним близко. Я видел Диего на одном турнире в Южной Америке, но к сожалению, у меня не был возможности подойти и поприветствовать его. Но видеть Марадону так близко было очень здорово. Увидеть одного из лучших футболистов в истории вживую - это просто невероятно.

Три дня траура в Аргентине - это серьезно. Какое значение имел Диего для страны и для народа?

- По моему мнению, это достойный жест. Он был человеком, который дал так много не только миру футбола, но и многим парням, которые мечтают стать футболистами. Спасибо Марадоне, он достоин этого жеста и какого-то тепла за все то, что он нам дал. Остается достойно проводить его в последний путь и всегда хранить память о нем. Ведь несмотря на то, что он покинул этот мир, он будет продолжать жить в наших сердцах.

И немного о предстоящем матче, ты выйдешь на поле?

- Да, да, сегодня я тренируюсь чтобы участвовать в игре. Команда в порядке, последний матч провели очень хорошо, так что нужно тренироваться усердно. Если повезет, то и я выйду на поле. Матч обещает быть сложным, соперники тоже будут прилагать все усилия для победы.

Источник: пресс-служба ФК "Сочи"

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Теги: Сочи Маммана Марадона
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