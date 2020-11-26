"Спартак" переходит на систему весна-осень? Раньше гендиров меняли раз в год, теперь раз в полгода?" – написал Геркус в своем телеграм-канале.
Напомним, что Газизов был назначен на должность гендиректора московской команды летом 2020 года, а сегодня, 26 ноября в СМИ появилась информация, что Шамиль может быть уволен грядущей зимой. Одной из причин возможной отставки может стать назначение Дмитрия Попова на пост спортивного директора красно-белых.
Геркус: "Спартак" переходит на систему весна-осень? Раньше гендиров меняли раз в год, теперь раз в полгода?
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус иронично отреагировал на новость о том, что генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов зимой может покинуть свой пост.
Фото: ФК "Локомотив"
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