"Спартак" в преддверии матча с "Ротором" провел мини-турнир 4 на 4 (видео)
"Спартак" на тренировке перед матчем 16-го тура РПЛ с "Ротором" провел мини-турнир, поделив футболистов на команды по 4 человека.
Победителем стала четверка, состоящая из хавбеков Романа Зобнина и Остона Урунова, нападающего Джордана Ларссона и еще одного молодого игрока из "Спартака-2".
Напомним, что домашний матч красно-белых с "Ротором" состоится 29 ноября. Начало встречи - в 19:00 по московскому времени.
Источник: официальный ютуб-канал ФК "Спартак"
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