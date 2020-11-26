"Раньше шефство над молодыми игроками брал Иванович. Сейчас это делают Артём Дзюба и Ярик Ракицкий. С ними приятно тренироваться, это опытные и талантливые люди. Они всегда подсказывают, всегда разряжают обстановку, даже когда выходишь на замену и нервничаешь. За это я очень благодарен", - рассказал Шамкин в интервью клубной пресс-службе.
В нынешнем сезоне 18-летний хавбек выступает в составе "Зенита-2" в Футбольной национальной лиге. На его счету 5 матчей, в которых он результативными действиями не отметился.
Источник: официальный ютуб-канал ФК "Зенит"
Шамкин: в "Зените" шефство над молодыми игроками берут Дзюба и Ракицкий
Полузащитник "Зенита" Даниил Шамкин рассказал, кто в петербургской команде помогает осваиваться молодым футболистам.
Фото: ФК "Зенит"
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