У "Зенита" 3 поражения и 1 ничья в группе F Лиги чемпионов с "Боруссией Д", "Лацио" и "Брюгге".
В активе "Локомотива" 3 ничейных и 1 отрицательный результат в группе A Лиги чемпионов с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом".
"Краснодар" 1 раз сыграл вничью и трижды уступил в группе Е Лиги чемпионов с "Челси", "Севильей" и "Ренном".
ЦСКА трижды поделил очки с соперником и 1 раз проиграл в группе К Лиги Европы с "Динамо" (Загреб), "Фейеноордом" и "Вольфсбергом".
У российских клубов 0 побед в 16 матчах еврокубков в группе в этом сезоне
Клубы Российской Премьер-Лиги пока не одержали ни одной победы на групповой стадии еврокубкового сезона-2020/21.
Фото: ПФК ЦСКА
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