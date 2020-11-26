— Сейчас вроде всё закончилось, но летом произошла одна не самая приятная ситуация. Шёл парень лет 28, с сумкой для доставки еды. Смотрю – он активно так на меня идёт. Подходит, я ему говорю: "Ты чего?" Он на меня смотрит, а потом взгляд на свою руку переводит, а там татуировка спартаковская. И говорит мне: "Поцеловать не хочешь?" Человеку лет 30! Я ему ответил: "А ты мне ничего не хочешь поцеловать?" — цитирует футболиста "Чемпионат".
Напомним, 24-летний Баринов попал в скандал в 2018 году, после победы "Локомотива" в Тинькофф Российской Премьер-лиге. Тогда футболист вышел к болельщикам "железнодорожников" и начал произносить оскорбительную кричалку в адрес московского "Спартака", начинающая с фразы "я никогда не устану повторять".
Баринов выступает за "Локомотив" с 2012 года. За первую команду москвичей полузащитник провел 107 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.
В нынешнем сезоне россиянин сыграл лишь в четырех матчах чемпионата России. В игре против "Спартака" Баринов получил разрыв крестообразной связки, который вывел его из строя как минимум до конца зимней паузы в чемпионате.
Баринов вспомнил, как фанат предложил ему поцеловать татуировку "Спартака"
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал об инциденте после его кричалки в адрес "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"
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