Источник: сегодня Газизов может покинуть "Спартак", а Салихова войти в руководство клуба

В руководстве московского "Спартака" сегодня могут случиться кардинальные перемены.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что клуб может покинуть генеральный директор Шамиль Газизов. У функционера после назначения Дмитрия Попова спортивным директором красно-белых снизились обязанности. Кроме того, Газизов не поставил подпись на документе о приеме на работу Попова.

Помимо этого, официальную должность в клубе может получить Зарема Салихова. По сведениям, эти новости никак не связаны между собой.

Напомним, Газизов стал генеральным директором "Спартака" летом 2020 года, заменив на должности Томаса Цорна.

Источник: "Чемпионат".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Газизов Салихова Попов Федун
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Анна Семак: в начале отношений Сергей спросил, готова ли я родить ему шестерых детей
Баринов: у нас страна такая: каждый ждёт, чтоб ты где-то провалился, чтобы начать на тебя давить и втаптывать 1
Источник: сегодня Газизов может покинуть "Спартак", а Салихова войти в руководство клуба 7
Баринов вспомнил, как фанат предложил ему поцеловать татуировку "Спартака" 2
Глебов покрасил бороду в цвета "Ростова" (видео) 1
39-летний Ибрагимович обсудил с наставником сборной Швеции возвращение в сборную
"Я сижу пью чай. Я золотой актив". Леван Горозия написал трек в честь Миранчуков и Чалова (видео) 4
Черышев пропустил тренировку. В "Валенсии" сообщали об одном положительном тесте на коронавирус
"Вдохновения на сибирских просторах". "Томь" поздравила Кержакова с днем рождения
Баста — Карпину: Валера, не реагируй так, пожалуйста, на мои слова 8
Игроки "Наполи" вышли на матч Лиги Европы в футболках Марадоны (фото)
Нидерланды и Бельгия сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА 1
Бубнов: по игре с "Фейеноордом" не скажешь, что ЦСКА наплевал на Лигу Европы ради РПЛ
Кирьяков: "Зенит" не играл с "Лацио" в энергозатратном темпе. Устать после выезда не должны 5
"Приезжали, обсуждали". Баринов — об интересе европейских команд летом
Источник: поддержка Дзюбы пилотами может стоить руководителям "Победы" работы 19
"Наполи" обыграл "Риека", "Рома" оказалась сильнее "ЧФР Клуж"
"Тоттенхэм" разгромил "Лудогорец", "Байер" победил "Хапоэль"
Канделаки: Федор "Золотой Резерв" Чалов не забил, Эджуке – дриблер без ворот 5
"Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир". Гончаренко - о Лиге Европы 7
Гончаренко - о Чалове: он наш сукин сын, которого мы должны оберегать 13
"Уровень Европы чуть выше, чем российский. А смотримся неплохо". Марадишвили - о матче с "Фейеноордом" 8
Йоргенсен сделал для победы ЦСКА все, но это ведь русский клуб. Поражение «Фейеноорду» не грозило и в меньшинстве 6
У российских клубов 0 побед в 16 матчах еврокубков в группе в этом сезоне 19
У ЦСКА 1 победа в 10 последних матчах в ЛЕ 6
"Милан" и "Лилль" поделили очки, загребское "Динамо" разгромило "Вольфсберг"
"Лестер" спасся в компенсированное время матча с "Брагой", "Арсенал" не испытал проблем с "Мольде"
ЦСКА и "Фейеноорд" не смогли выявить победителя 56
"Алания" пошутила над Дренте после его высказывания про водку в клубном автобусе 4
Муса - об интересе "Шеффилда": хочу играть на топ-уровне, при всем уважении к этому клубу 2
Все новости
-