Сообщается, что клуб может покинуть генеральный директор Шамиль Газизов. У функционера после назначения Дмитрия Попова спортивным директором красно-белых снизились обязанности. Кроме того, Газизов не поставил подпись на документе о приеме на работу Попова.
Помимо этого, официальную должность в клубе может получить Зарема Салихова. По сведениям, эти новости никак не связаны между собой.
Напомним, Газизов стал генеральным директором "Спартака" летом 2020 года, заменив на должности Томаса Цорна.
Источник: "Чемпионат".
Источник: сегодня Газизов может покинуть "Спартак", а Салихова войти в руководство клуба
В руководстве московского "Спартака" сегодня могут случиться кардинальные перемены.
Фото: ФК "Спартак"
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