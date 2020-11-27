"Мне ничего неизвестно о личных планах Заремы, и на ближайшей повестке вопроса о смене генерального директора не стоит", - сказал Фетисов.
Также Фетисов опроверг информацию о том, что Газизов отказался принимать на работу Дмитрия Попова, который занял пост спортивного директора "Спартака".
Ранее была информация, что Газизов может покинуть "Спартак" этой зимой.
Источник: ТАСС
В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном уходе Газизова
Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал слухи о возможной отставке генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.
Фото: ФК "Спартак"
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