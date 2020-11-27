Трабукки: никакие "Наполи" и "Бавария" Кузяева и близко не хотели

Агент Марко Трибукки рассказал об интересе европейских клубов к полузащитнику "Зенита" Далеру Кузяеву.
Фото: ФК "Зенит"
"Кузяев? Никакие "Наполи" и "Бавария" его и близко не хотели.Семья футболиста решила, что он подпишет контракт с тем агентом, который принесет контракт. И было масса агентов, которые занимались Кузяевым. Ему необходимо было подписать контракт с одним агентом, который бы представлял его интересы. Плюс проблема с паспортом. Будь паспорт ЕС, я лично бы привез 5 вариантов из Италии", - сказал Трабукки.

Напомним, в прошлое трансферное окно Кузяев пытался подписать контракт с европейским клубом. Среди претендентов назывались "Вильярреал", "Валенсия", "Алавес" и "Саутгемптон". В итоге игрок вернулся в "Зенит".

В текущем сезоне РПЛ 27-летний Кузяев в составе "Зенита" провел 5 матчей и забил 2 мяча.

Источник: РБ-Спорт

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Теги: Кузяев Трабукки Зенит
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