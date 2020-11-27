"Мы уже играли против "Ротора" несколько месяцев назад. Этот матч мы помним, он нам непросто дался, сложная была игра, поэтому в ближайшей встрече мы должны с первых минут играть с полной концентрацией. Все к матчу готовы, только Айртон не сможет сыграть из-за дисквалификации, а также Соболев, у которого травма.
"Ротор" является классической российской командой, много клубов в России играют в том же стиле, что и "Ротор". Команда может играть, как в четыре защитника, так и в пять. В матче с "Арсеналом" они по ходу матча меняли эту игровую схему. Они очень хорошо обороняются, не теряют компактность во время игры, быстрые фланги, хорошо используют контратаки. Сейчас у них очень хороший подбор игроков впереди. При дальних забросах в штрафную, нам будет непросто, нужно будет играть внимательно и не терять концентрацию", - сказал Тедеско.
Матч "Спартак" -"Ротор" состоится 29 ноября. Начало - в 19:00 мск.
Тедеско: у "Ротора" хороший подбор игроков в атаке, нам нужно будет не терять концентрацию
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура РПЛ с "Ротором".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!