Тедеско: у "Ротора" хороший подбор игроков в атаке, нам нужно будет не терять концентрацию

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура РПЛ с "Ротором".
Фото: ФК "Спартак"
"Мы уже играли против "Ротора" несколько месяцев назад. Этот матч мы помним, он нам непросто дался, сложная была игра, поэтому в ближайшей встрече мы должны с первых минут играть с полной концентрацией. Все к матчу готовы, только Айртон не сможет сыграть из-за дисквалификации, а также Соболев, у которого травма.

"Ротор" является классической российской командой, много клубов в России играют в том же стиле, что и "Ротор". Команда может играть, как в четыре защитника, так и в пять. В матче с "Арсеналом" они по ходу матча меняли эту игровую схему. Они очень хорошо обороняются, не теряют компактность во время игры, быстрые фланги, хорошо используют контратаки. Сейчас у них очень хороший подбор игроков впереди. При дальних забросах в штрафную, нам будет непросто, нужно будет играть внимательно и не терять концентрацию", - сказал Тедеско.

Матч "Спартак" -"Ротор" состоится 29 ноября. Начало - в 19:00 мск.

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Теги: Спартак Ротор Тедеско
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