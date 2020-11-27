Сообщается, что сумма неустойки Газизову составляет 3 миллиона евро.
Ранее появилась информация, что Газизов может покинуть "Спартак" этой зимой, однако позже московский клуб опроверг эти слухи.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 29 очков.
Источник: "Чемпионат"
Источник: досрочный уход Газизова будет стоить "Спартаку" 3 млн евро
"Спартак" обязан будет выплатить неустойку в случае досрочного ухода генерального директора клуба Шамиля Газизова.
Фото: ФК "Спартак"
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