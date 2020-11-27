"Наверное, мы сейчас можем согласиться, что чемпионаты Нидерландов и Бельгии - это то, что к чему мы ближе, чем к Португалии, Франции и Германии. Возможно, что от нас ушли такие футболисты, как Думбия, Вагнер Лав, Витсель, Халк, это тоже играет свою роль. Это были футболисты топ-уровня.
Еще есть момент. Мы пожинаем плоды очень хорошей работы Курбана Бердыева, который достаточно качественную игру в обороне выстроил, когда 5-4-1 или 5-3-2 все глубоко обороняются в надежде на контратаки и в результате очень долго многие команды не играли в позиционных атаках и при потере мяча не прессинговали. соответственно мы потеряли то, что сейчас пытаемся найти и многие команды пытаются перестроится. Я считаю, что философия Бердыева повлияла на всю Премьер-лигу. Его качественная работа позволила хорошо сыграть с "Баварией", с "Манчестер Юнайтед", под его философию были подобраны футболисты, все было отлажено, но это все в большей степени было исходя из системности обороны", - сказал Гончаренко в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
Гончаренко: философия Бердыева повлияла на всю Премьер-лигу
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о проблемах российских команд в еврокубках.
Фото: ПФК ЦСКА
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