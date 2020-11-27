"Если у Влашича будет хорошее предложение, то его надо отпускать. Я нормально к этому отношусь. Если приходит предложение, которое устраивает Влашича и клуб - футболиста надо отпускать", - сказал Гончаренко в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний Влашич в составе ЦСКА провел 13 матчей и забил 6 мячей.
Гончаренко готов отпустить Влашича
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о возможном уходе полузащитника "армейцев" Николы Влашича.
Фото: РПЛ
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