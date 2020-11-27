"Горячее говно быстро остывает. Это был тот случай". Гончаренко - об отъезде в Белоруссию

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вспомнил момент, когда по ходу прошлого сезона уехал в Белоруссию после матча с "Зенитом" (0:4).
Фото: ПФК ЦСКА
"Сложный ли момент с отъездом? Мой детский тренер сказал очень хорошую фразу: "Горячее говно очень быстро остывает". Это тот случай, когда ее можно применить.

На мой взгляд, перестали расти те футболисты, которые работали под моим началом. Может быть, этот отъезд позволил мне поменять схему и прийти с новыми идеями для того, чтобы все стало лучше.

После моего возвращения от Романа Юрьевича Бабаева и Евгения Ленноровича Гинера мне очень сильно досталось, покритиковали меня страшно. И сказали, что ты остыл, как то говно, о котором сказал. Иди работай. За что я им, конечно, благодарен", - сказал Гончаренко на ютуб-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, после поражения петербургскому "Зениту" со счетом 0:4 в первом туре после коронавирусной паузы, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко принял решение покинуть команду, попрощался с игроками и уехал в Белоруссию.

К матчу следующего тура против "Динамо" команду готовил Сергей Овчинников. А Гончаренко после игры ЦСКА с "бело-голубыми" принял решение вернуться в команду.

После 15-туров нынешнего сезона РПЛ ЦСКА идет на первом месте. В активе "армейцев" 32 очка. На одно очко они опережают "Зенит". В ближайшем туре команда Гончаренко сыграет против "Рубина".

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Теги: Гончаренко ЦСКА Бабаев Гинер
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