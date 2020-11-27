"К сожалению и пресса, и наши болельщики очень сильно повлияли на Васина. Возьмем, к примеру, матч против "Рубина". Он восемь раз отлично играет против Хвичи Кварацхелии, но допускает один ляп. И все говорят только об этом ляпе. Он начинает думать о той ошибки, которую совершил.
Карпов никогда не сломается. Прошел момент — он о нем уже забыл и находится в другом состоянии. Но любого центрального защитника можно обвинить в пропущенном голе — это естественно", - сказал Гончаренко в интервью на ютуб-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
Виктор Васин в этом сезоне за ЦСКА провел во всех турнирах 7 матчей. На его счету одна результативная передача.
18-летний Вадим Карпов также провел за "армейцев" 7 матчей, все в рамках РПЛ. Результативными действиями не отмечался.
ЦСКА занимает первое место по итогам первого круга РПЛ. В активе команды 32 очка после 15-ти матчей и отрыв от второго места в один балл. Накануне ЦСКА сыграл вничью с "Фейеноордом" в Лиге Европы (0:0). В ближайшем туре РПЛ московский клуб сыграет против казанского "Рубина".
Гончаренко рассказал, как Васин и Карпов реагируют на критику за свои ошибки
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал, как относится к ошибкам центральных защитников своей команды.
Фото: ПФК ЦСКА
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