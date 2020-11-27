"Я прочитал, что в случае увольнения из "Спартака" Шамиль Газизов получит неустойку 3 млн. евро. Интересно, можно отдать Уруновым? Просто интересно…", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее появилась информация, что Шамиль Газизов может быть уволен с поста генерального директора "Спартака". Дальнейшее сотрудничество с Газизовым будет обсуждаться по итогам первой части текущего сезона. Его уход может быть связан с сокращением полномочий в связи с возращением в московский клуб Дмитрия Попова на позицию спортивного директора команды.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Уткин: можно ли неустойку Газизову отдать Уруновым?
Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал возможный уход Шамиля Газизова с поста генерального директора московского "Спартака".
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