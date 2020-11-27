"Помню, что в Волгограде очень тяжело было, потому что не так много моментов мы создали, забили с пенальти, и концовка напряженная была. Хорошо, что набрали три очка, но "Ротор" — команда очень серьезная, боевитая, поэтому нужно настраиваться по максимуму", - заявил Умяров.
Игра между московским "Спартаком" и "Ротором" состоится 29 ноября на "Открытие Арене". Матч первого круга закончился победой "красно-белых" со счетом 1:0.
"Спартак" занимает в турнирной таблице 3-е место, набрав 29 очков в 15-ти матчах. От лидирующего ЦСКА команда Тедеско отстает на 3 очка.
"Ротор" идет на 15-м месте. В активе волгоградцев 8 очков. Отставание от зоны стыковых матчей - 4 очка.
Источник: пресс-служба московского "Спартака"
Умяров: "Ротор" серьезная команда, на нее нужен максимальный настрой
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров поделился ожиданиями от матча с волгоградским "Ротором"
Фото: ФК "Спартак"
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