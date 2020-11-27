— Дмитрий Попов для "Спартака" — более значимая фигура, чем Газизов, поэтому он и недоволен. Газизов как незаметно пришел, так может и незаметно уйти. Я вообще сначала не понял, за какие заслуги он оказался в клубе. И пока сложно сказать, что он дал "Спартаку", — цитирует Хаджи RT.
Напомним, 52-летний Газизов стал генеральным директором "Спартака" летом текущего года, сменив на этой должности Томаса Цорна. До этого функционер восемь лет занимал аналогичный пост в "Уфе".
После прихода Газизова красно-белые подписали Александра Кокорина (свободный агент), Остона Урунова ("Уфа") и Виктора Мозеса (аренда, "Челси").
В 15 играх текущего сезона РПЛ "Спартак" набрал 29 очков, завершив первый круг на третьей строчке.
Экс-администратор "Спартака": сложно сказать, что Газизов дал клубу
Бывший администратор "Спартака" Александр Хаджи высказался о работе генерального директора Шамиля Газизова.
Фото: ФК "Спартак"
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