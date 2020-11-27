— Хватит ли "Спартаку" ресурсов для чемпионства? Думаю, нет.
У нас была команда! И эта команда выгрызала все и вся. По самоотдаче чемпионский состав "Спартака" 2017 года не сравнится с нынешним. Я не вижу такой самоотдачи у нынешнего "Спартака", — цитирует Глушакова Sport24.
33-летний Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год, долгое время находясь в статусе капитана команды. Всего за московский клуб россиянин провел 173 матча, забил 23 гола и отдал 10 голевых передач.
Вместе с клубом полузащитник выиграл чемпионат и Суперкубок России в 2017 году.
После ухода из "Спартака" Глушаков перешел в "Ахмат" на правах свободного агента, а спустя сезон перешел в "Химки".
Глушаков не верит в чемпионство "Спартака"
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
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