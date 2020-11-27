Кухарчук: как Глушаков проставился после прихода в команду? Мы поехали в отличную баню

Нападающий "Химок" Илья Кухарчук рассказал, как проставлялся его партнер по команде Денис Глушаков после того, как он подписал контракт с подмосковной командой.

Фото: ФК "Химки"

Напомним, что Глушаков перешел в "Химки" по ходу текущего сезона. Российский полузащитник провел за подмосковную команду 6 матчей и забил один мяч.



- Проставлялся ли Глушаков после дебютного гола? После дебютного гола, нет. После прихода в команду — да. Не скажу, что это была прямо простава. Это было в середине недели, день восстановления. Мы приехали в отличную баню, попарились с вениками, все как надо. Была обычная лечебная процедура, а не гулянка. У нас в России принято считать, что, если поехали в баню, значит обязательно гуляли. Нет, не так. Это было сделано для сплочения коллектива, - сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом Rusfootball.info Андреем Бабичем.