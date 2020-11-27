Кухарчук: звонили незнакомые мне люди. Предлагали, например, заработать желтую карточку

Нападающий "Химок" Илья Кухарчук рассказал, предлагали ли ему участвовать в договорном матче.

Фото: ФК "Химки"

- Такого, чтобы сдавать игру или не выйти на матч, не было. Иногда звонили незнакомые мне люди. Предлагали, например, заработать желтую или еще что-то. Когда такие разговоры начинались, я сразу вешал трубку. Корректно отвечал, что обратились не по адресу, потом блокировал номер. Предать футбол - значит предать себя, - сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом Rusfootball.info Андреем Бабичем.