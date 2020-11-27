- После прихода Шварца у команды появилось движение, хорошо бегут ребята, в атаку играют. Мне пока их футбол нравится. Последний матч со "Спартаком" очень хороший был. Да, может быть, это всплеск - надо посмотреть, как события будут развиваться дальше. Надо дать поработать, и после зимней паузы уже будет видно, что и как Шварц собирается выстраивать. Сейчас, я думаю, большую роль играют эмоции футболистов, - цитирует Терехина Sportbox.
Московское "Динамо" после прихода в команду нового главного тренера Сандро Шварца набрало 10 очков в 4 сыгранных матчах: бело-голубые последовательно победили "Сочи" (3:1 дома), "Тамбов" (2:1 на выезде), "Локомотив" (5:1 дома) и сыграли гостевую ничью в старейшем российском дерби со "Спартаком" (1:1). Первый круг РПЛ динамовцы закончили на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 27 очков. В 16 туре Российской премьер-лиги "Динамо" встречается на выезде с "Ростовом", который имеет на 1 очко меньше и может обойти бело-голубых в таблице в случае собственной победы.
Терехин: после прихода Шварца у команды появилось движение. Надо дать поработать
Экс-форвард "Динамо" Олег Терехин высказал мнение об игре своей бывшей команды под руководством немецкого главного тренера Сандро Шварца.
Фото: Getty Images
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