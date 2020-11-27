В декабре 2020 года на спортивной карте страны появится новый регбийный клуб "Ростов", сообщает Федерация регби России. Его учредителями станут одноименный футбольный клуб и академия регби "Юг". Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц принят в состав попечительского совета Федерации регби.
Создаваемый РК "Ростов" будет выступать во внутрироссийских турнирах вместо таганрогского РК "Булава", который в чемпионате 2020/21 проводит свой последний сезон. Домашние матчи нового регбийного клуба будут проводиться в Ростове-на-Дону и Таганроге.
ФК "Ростов" после первого круга Российской премьер-лиги занимает пятое место, набрав 26 очков в 15 матчах. В рамках 16 тура 28 ноября желто-синие принимают на своем поле московское "Динамо", идущее четвертым с 27 очками, и в случае победы обойдут его в турнирной таблице.
"Ростов" станет учредителем нового регбийного клуба
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц принят в состав попечительского совета Федерации регби России.
Фото: ФК "Ростов"
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