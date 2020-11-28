Игонин - о Семаке: без просчетов не бывает ни у одного тренера. Живой пример - Черчесов

Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал работу главного тренера своего бывшего клуба Сергея Семака.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- В первую очередь не стоит забывать, в какой он [Семак] действительно сейчас ситуации. Это надо понимать. А просчеты… Без них не бывает ни у одного тренера. Самый живой пример - Станислав Черчесов, - сказал Игонин в эфире телеканала "МатчТВ".

"Зенит" после первого круга РПЛ занимает в турнирной таблице второе место, набрав 31 очко - у лидирующего ЦСКА на 1 балл больше. В 15 туре сине-бело-голубые сыграли выездную ничью с "Ахматом" (2:2). В Лиге чемпионов "Зенит" набрал 1 очко после 4 матчей, занимает последнее место в группе и утратил шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ.

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Теги: Зенит Семак Черчесов Игонин
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