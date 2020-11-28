"Мирзов пока сосредоточен на том, чтобы полностью восстановится от травмы и достойно отыграть оставшиеся матчи", - сказал Клюев.
Мирзов выступает в "Химках" на правах аренды, а его контракт принадлежит "Спартаку".
В текущем сезоне РПЛ 27-летний Мирзов в составе подмосковной команды провел 6 матчей и забил 3 мяча.
"Химки" занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.
Источник: Sport24
Агент отреагировал на информацию о возможном выкупе Мирзова "Химками"
Агент полузащитника Резиуна Мирзова Александр Клюев отказался комментировать информацию о возможном выкупе игрока "Химками" у "Спартака".
Фото: "Чемпионат"
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