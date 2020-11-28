"Пока он не работает на поле, только бегает. Беговая нагрузка постоянно прогрессирует. Колено ведет себя стабильно. Максим даже опережает срок восстановления как минимум на месяц", - приводит слова Чернова пресс-служба "Спартака".
21-летний Глушенков осенью получил травму крестообразных связок. В Италии футболисту сделали операцию.
В текущем сезоне РПЛ Глушенков в составе "Спартака" провел 5 матчей.
Команда Доменико Тедеско занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.
Врач "Спартака": Глушенков опережает срок восстановления как минимум на месяц
Врач "Спартака" Глеб Чернов рассказал о восстановлении нападающего красно-белых Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!