"Ростов" - "Динамо" - единственный матч тура, в котором лицом к лицу сойдутся команды из топ-5. Играющие дома желто-синие отстают на 1 очко (26 против 27) и в случае победы ворвутся в еврокубковую четверку. Бело-голубые же при успехе не только оторвутся от прямого конкурента, но и получат шанс подняться в тройку призеров.
Дополнительный интерес к этому матчу вызывает то, что встречаются два тренера, пытающихся прививать своим командам атакующую философию игры – Валерий Карпин и Сандро Шварц. А значит, нас наверняка ждет яркое и зрелищное противостояние.
"Динамо" подходит к этой игре на фоне беспроигрышной серии из 3 побед и случившейся в последнем матче ничьей. Ростовчане же находятся в удивительной серии чередования победных и проигрышных результатов, которая составляет уже 8 встреч. В 15 туре была выездная победа над "Рубином" 2:0. Значит ли это, что победит "Динамо"? Вовсе не обязательно - все серии рано или поздно заканчиваются.
У хозяев не будет дисквалифицированного Норманна. У гостей, напротив, возвращаются после отбытия дисквалификаций Шиманьски и Паршивлюк.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч ТВ" - просмотр матча "Ростов" - "Динамо" онлайн бесплатно возможен на сайте канала. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 19:00 МСК 28.11.2020
"Ростов" - "Динамо". Где смотреть матч онлайн 28 ноября 2020
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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